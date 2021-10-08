الخفاجي للسومرية: سنحاسب الضابط الذي ظهر في الفيديو وهو يصور ورقة الاقتراع

2021/10/08 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، انها ستحاسب الضابط الذي ظهر في الفيديو وهو يصور ورقة الاقتراع.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي لـ السومرية، "سنحاسب الضابط الذي ظهر في الفيديو وهو يصور ورقة الاقتراع".وأضاف، أن "استقرار العراق هو استقرار لدول المنطقة"، لافتا الى انه "لا توجد أي خروقات أمنية في عملية التصويت الخاص".

وختم الخفاجي بالقول، "وفرناعجلات لنقل المنتسبين من وحداتهم الأمنية الى جميع مراكز الاقتراع".

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