كركوك.. مصرع واصابة 29 منتسبا بحادث سير اثناء نقلهم الى مراكز الاقتراع

2021/10/08 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع واصابة 29 منتسبا بحادث سير اثناء نقلهم الى مراكز الاقتراع في محافظة كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حادث سير بين شاحنة ومركبتين احداهما كوستر تعودان للشرطة الاتحادية اللواء الثامن عشر ضمن الفرقة الخامسة، تسبب بوفاة 3 بينهم ضابطان وإصابة 26 اخرين".

واضاف، ان "حادث السير حصل جنوب محافظة كركوك، كان اثناء توجه المنتسبين إلى احد مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في التصويت الخاص".

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