الناطق باسم القائد العام: جميع مناطق العراق لم تشهد حظرا للتجوال

2021/10/08 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع بشكل مباشر عملية التصويت الخاص.

وقال رسول في مؤتمر صحافي تابعته السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية قسمت على شكل وجبات للأدلاء باصواتهم، مبينا إن جميع مناطق العراق لم تشهد حظرا للتجوال أو قطعا للطرق في عملية التصويت الخاص".

وأضاف، إن "الامور تجري بسلاسة واحترافية وتنسيق كبير بين القوات الأمنية ومفوضية الانتخابات".

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