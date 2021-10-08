الكتلة الصدرية تتصدرها.. (بغداد اليوم) تستطلع النتائج الأولية للإقتراع الخاص بالديوانية

2021/10/08 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اظهرت النتائج الأولية للتصويت الخاص للانتخابات النيابية، في محافظة الديوانية، ان غالبية الاصوات منحت لمرشح الكتلة الصدرية حيدر الحداد.

وقال مصدر مطلع لوكالة (بغداد اليوم) ان "غالبية اصوات منتسبي القوات الامنية في الديوانية منحت لمرشح الكتلة الصدرية حيدر الحداد ومرشح الفتح عزيز شريف ومرشحة امتداد نور نافع".

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