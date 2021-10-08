الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي بعد ساعة من نزوله من جبال قره جوغ في نينوى

2021/10/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي بعد ساعة من نزوله من جبال قره جوغ في نينوى.وقالت في بيان انه : بعملية استخبارية سريعة وخاطفة نفذت بمهنية عالية ووفقاً لمعلومات دقيقة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٥٠ تم خلالها نصب كمين لاحد الارهابيين والاطاحة به بعد اقل من ساعة على نزولة من وكره في جبال قره جوغ ودخوله منطقة قرة بيشة التابعة لقضاء مخمور في نينوى وبحوزته هاتفا يضم خرائط بنظام GPS توضح طرق الصعود والنزول من الجبل وهو من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب ./انتهى8.

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