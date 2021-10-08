الناطق باسم القائد العام: عملية التصويت الخاص تجري بسلاسة عالية

2021/10/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول ان عملية التصويت الخاص تجري بسلاسة عالية.وقال رسول في مؤتمر صحفي ان كل محافظات العراق لم تشهد اي قطع او حظر للتجوال وحركة المدنيين طبيعية.واضاف ان القائد العام للقوات المسلحة يتابع ما يجري في التصويت الخاص./انتهى8

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