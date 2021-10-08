الداخلية توضح آلية توزيع القوات الأمنية على المراكز الانتخابية

2021/10/08 | 11:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، آلية توزيع القوات الأمنية على المراكز الانتخابية، مؤكداً أن طوابير المنتسبين تقف بصورة منتظمة أمام المراكز الانتخابية للادلاء بأصواتهم.وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح صحفي، إن “سباق المنتسبين في بغداد والمحافظات منذ الساعة السابعة صباحاً على المراكز الانتخابية هو سباق وطني، ليشكلوا طوابير تقف في عدد من المراكز الانتخابية، حيث سيشارك أكثر من مليون و75 ألف منتسب في هذا العرس الانتخابي، فهم طليعة العملية الانتخابية والمشاركة فيها “.وأضاف أن “هنالك إجراء تنظيمي بحسب القوائم وبحسب القيادات والدوائر، حيث توجد مراكز مختلطة بحسب الموقع الجغرافي وهنالك مراكز […]

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