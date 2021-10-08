كاميرا ترصد كلبا يستخدم وسائل النقل بمفرده للتنزه يوميًا في أسطنبول

2021/10/08 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحظى المسافرون في إسطنبول بصديق جديد، إذ شوهد أحد كلاب الشوارع في المدينة، وهو يسافر في وسائل النقل العام منذ عدة أشهر لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا يوميًا.

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