مستشار الكاظمي يوضح اجراءات تصويت الخاص عن العام وموعد إعلان النتائج

2021/10/08 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبدالحسين الهنداوي، الجمعة، ان اجراءات التصويت الخاص ستطبق أيضا في التصويت العام، مشيرا إلى ان نتائج الاقتراع الخاص ستعلن مع نتائج العام.

وقال الهنداوي، في تصريح لـNRT عربية اليوم، (8 تشرين الاول 2021)، ان "الاجراءات التي اتخذت في عملية التصويت الخاص ستطبق ايضا يوم الاحد المقبل في عملية التصويت العام وليس هناك اي اختلاف".

وأوضح ان "عدد من يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص يبلغ مليون 200 الف ناخب ، مبينا ان "النتائج سوف تعلن مع نتائج الاقتراع العام يوم الاحد المقبل".

وأوضح، ان "هناك انسيابية واقبال جيد على عملية التصويت الخاص، ونأمل ان تنعكس هذه الايجابية على عملية التصويت العام".

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