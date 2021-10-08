2021/10/08 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة واصابة 29 من الشرطة الاتحادية بحادث تصادم عرضي جنوب كركوك .

افاد مصدر امني عن وفاة ثلاثة واصابة 26 من عناصر اللواء الثامن عشر التابع للفرقة الخامسة ضمن تشكيلات الشرطة الاتحادية بحادث تصادم شاحنة مع مركبتي احداهما كوستر جنوب كركوك .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مقتل واصابة 29 منتسبا امنيا في حادث 'مروع') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مقتل واصابة 29 منتسبا امنيا في حادث 'مروع') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).