كل ما اريد معرفته عن التصويت الخاص

2021/10/08 | 11:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ التصويت الخاص، صباح اليوم، في جميع محافظات العراق والذي يشمل الاجهزة الامنية والنازحين والنزلاء في السجون.

ويشارك بالتصويت أكثر من مليون و75 ألف منتسب يحق لهم الاشتراك بالاقتراع الخاص، فضلاً عن مشاركة 120 ألف نازح، بالاضافة الى600 سجين يحق له الاشتراك في الاقتراع الخاص فقط.

ويستقبل 595 مركزاً، الناخبين في عموم العراق، فيما سيشهد 16 مخيماً للنازحين إجراء الانتخابات، وكذاك تخصيص 6 محطات للناخبينداخل السجون في 6 محافظات.

وسيتم سحب بطاقات الناخبين فور انتهاء التصويت الخاص.

وتشهد عملية الاقتراع الخاص، اقبالاً كبيراً من قبل المنتسبين والفئات الاخرى في عموم محافظات العراق.

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