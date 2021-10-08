2021/10/08 | 11:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 3 وجرح 26 منتسبا بالشرطة الاتحادية إثر حادث سير في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/08 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 3 وجرح 26 منتسبا بالشرطة الاتحادية إثر حادث سير في كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 3 وجرح 26 منتسبا بالشرطة الاتحادية إثر حادث سير في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).