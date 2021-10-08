مدرب لبنان: الحظ وقف أمامنا في مباراة العراق

2021/10/08 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إيفان هاشيك، المدير الفني لمنتخب

لبنان، اليوم الخميس، إن مواجهة العراق

التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن تصفيات

كأس العالم 2022، كانت صعبة كما توقعها.

وأضاف هاشيك، خلال المؤتمر الصحفي عقب

نهاية اللق

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