بشكل مفاجئ :وفاة طالب عراقي في مصر

2021/10/08 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفظ شاب يدعى "علي زيد حميدة"، طالب

بكلية التربية الرياضية، عراقي

الجنسية، أنفاسه الأخيرة، أثناء جلوسه

رفقة أصدقائه على أحد شواطئ منطقة

المعمورة، شرقي الإسكندرية في مصر ،

وذلك عقب تعرضه لحالة إغماء مفا

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