2021/10/08 | 11:35 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لفظ شاب يدعى "علي زيد حميدة"، طالب
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بكلية التربية الرياضية، عراقي
الجنسية، أنفاسه الأخيرة، أثناء جلوسه
رفقة أصدقائه على أحد شواطئ منطقة
المعمورة، شرقي الإسكندرية في مصر ،
وذلك عقب تعرضه لحالة إغماء مفا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشكل مفاجئ :وفاة طالب عراقي في مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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