 حكومة جديدة في المغرب.. سبع نساء وسمات اقتصادية عميقة  

2021/10/08 | 11:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – وعبدالحق بن رحمون عين ملك المغرب محمد السادس الخميس أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وطغت عليها الصفات الاقتصادية في مسعى لتجاوز الاثار الكبيرة التي خلفتها الجائحة على« الوضع الاقتصادي والمعيشي للمغرب .وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 7 نساء […]

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