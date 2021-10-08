إدانة دولية لقرار السماح لليهود بالصلاة في الأقصى

2021/10/08 | 11:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي أدانت هيئات ودول إسلامية، الخميس، قرارا قضائيا إسرائيليا يسمح لليهود بأداء “الصلوات الصامتة” في المسجد الأقصى.التعاون الإسلامي: اعتداء غير مسبوقوقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، إن “مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً لحرية …

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