اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.14 دولارا للبرميل

2021/10/08 | 11:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعاودت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع مجددا بعد تراجع الخامات الرئيسة خلال وقت سابق.وصعدت عقود خام برنت الآجلة 87 سنتا، أو 1.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 83.14 دولارا للبرميل.وزادت اسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أيضا، أو 1.1 في المئة أيضا، لتصل إلى 77.30 دولارا للبرميل.من جهة أخرى، اكدت وزارة …

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