مقتدى الصدر: نراقب الاقتراع الخاص ولن نسمح بالترهيب والضغط

2021/10/08 | 11:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، من "ممارسة الضغط" على عناصر أجهزة الأمن أثناء الاقتراع الخاص لصالح أطراف سياسية.

وقال الصدر، "نتمنى أنّ يدلوا بأصواتهم بكل شفافية وحرية من دون ترغيب أو ترهيب أو ضغوطات حزبية أو فئوية أو طائفية".

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إجراءات مشددة ونتائج مؤجلة

وأضاف الصدر، "نحن نتابع وسنبلغ عن أي إزعاج" يتعرض لع عناصر الأجهزة الأمنية أثناء الاقتراع.

وشدد بالقول، "لن نسمح أنّ يعكر صوتهم أي تدخلات داخلية أو خارجية".

وأعلن التيار الصدري، في وقت سابق، برنامج "كتلة الصدرية" المشاركة في الانتخابات للظفر برئاسة الحكومة، والذي تضمن 13 تعهدًا من بينها بناء وحدات سكنية وتوزيع حصص من النفط.

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