العمليات: لا مجال للعبث.. المقاتلات العراقية تغطي سماء بغداد

2021/10/08 | 11:46 - المصدر: وكالة ناس

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، أن طائرات القوة الجوية ستبقى في سماء بغداد لـ 24 ساعة وذلك لمنع حدوث أي طارئ.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، إن "جميع الأمور جاهزة ومنظمة لعملية تصويت القوات الامنية، فضلاً عن الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات"، مبيناً أن "عملية التصويت تتم بنجاح، وهذا يعود للجهود المبذولة من قبل القوات الامنية".

وأضاف أن "طائرات القوة الجوية ستبقى في سماء بغداد لمدة 24 ساعة من أجل منع حدوث أي شيء طارئ"، مشيراً الى أن "العمليات سبق وأن نبهت بأن ردها سيكون فعلياً وسريعاً ولا مجال للعبث بأمن وسلامة المواطنين".

وأوضح الخفاجي، أنه "تم وضع جدول للقوات الأمنية يتضمن عملية تبديل القوات والقطعات، من أجل عدم إعطاء الفرصة لأي تهاون في العمل الأمني والعسكري".

يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص والذي يشمل منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

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