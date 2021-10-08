بالصور.. اقبال كبير على مراكز الاقتراع من قبل المنتسبين في نينوى وميسان

2021/10/08 | 11:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت مراكز الاقتراع الخاص، اليوم الجمعة، اقبالا واسعا من قبل القوات الامنية في محافظتي نينوى وميسان.وقال مراسل “الايام نيوز” في نينوى، ان مراكز الاقتراع الخاص شهدت ومنذ صباح اليوم اقبالا واسعا من قبل منتسبي القوات الامنية في محافظة.والى ذلك قال مراسلنا في ميسان، ان المراكز الانتخابية شهدت ومنذ وقت مبكر من صباح […]

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اقبال كبير على مراكز الاقتراع من قبل المنتسبين في نينوى وميسان أولاً على الايام نيوز.

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