محافظ اربيل: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد

2021/10/08 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واع – ايفان ناصر

اكد محافظ اربيل اوميد خوشناو، اليوم الجمعة، ان العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، مشيرا الى عدم تسجيل اي خروقات او مشاكل امنية.

يتبع..

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