الناطق باسم القائد العام: الكاظمي يتابع بشكل مباشر عملية التصويت الخاص

2021/10/08 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، أن عملية الاقتراع الخاص تسير بسلاسة وانسيابية.

وأوضح رسول خلال مؤتمر صحفي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع بشكل مباشر عملية التصويت الخاص، مشيراً الى، الطرق سالكة ولم تشهد أي محافظة حظراً للتجوال.

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