هل يستطيع العلم عكس الموت؟ مقال مترجم - وسام حسن

2021/10/08 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وسام_حسن سام بارنيافي العام الماضي، كانت هناك تقارير واسعة النطاق عن رجل فرنسي يبلغ من العمر 53 عاماً تعرض لسكتة قلبية و ”توفي“، ولكن تم إنعاشه بعد 18 ساعة من توقف قلبه.كان يُعتقد أن هذا ممكن جزئيًا لأن جسده قد تم تبريده تدريجيًا بشكل طبيعي بعد توقف قلبه، من خلال التعرض للطقس البارد الخارجي.



وورد أن الفريق الطبي الذي أعاد إحيائه أصيب ”بالذهول“ لأنهم تمكنوا من إعادته إلى الحياة، لاسيما لأنه ......





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