2021/10/08 | 11:57 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 8 أكتوبر 2021 | 11:43 صباحاً

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شرطة البصرة: تأمين الحماية للانتخابات يجري وفق خطة أمنية محكمة بمشاركة طيران الجيش

اكدت مديرية شرطة محافظة البصرة ان الاجهزة الامنية تقوم بتأمين الحماية اللازمة للانتخابات وفق خطة أمنية محكمة وبمشاركة طيران الجيش .



وذكرت المديرية بحسب بيان اليوم " ان هناك تنسيقا عاليا بين الاجهزة الامنية ومفوضية الانتخابات مما انعكس على تسهيل الإجراءات والمهام الأمنية الخاصة لإنجاح عملية التصويت .



وأشارت الى ان بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات في البصرة قامت بجولة برفقة مفارز المديرية.



وبدأت اليوم الجمعة عملية التصويت الخاص بالقوات الأمنية بمشاركة 52 الف عنصر يدلون بأصواتهم في 37 مركزا من خلال 126 محطة انتخابية موزعة في عموم المحافظة

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