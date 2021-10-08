"قشة قد تقسم ظهر فيسبوك".. تحديات عملاق التواصل بعد العطل والتسريب

2021/10/08 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من تعرض خدمة فيسوك لانقطاع دام ساعات، قالت موظفة سابقة في فيسبوك سربت وثائق داخلية للمجموعة في جلسة استماع أمام لجنة نيابية بالكونغرس الأميركي: "على مدى أكثر من خمس ساعات لم يتم استخدام فيسبوك لتعميق الانقسامات وزعزعة استقرار الديمقراطيات ودفع الفتيات والنساء لحمل مشاعر سلبية تجاه أجسادهن".

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