استقالة جماعية لأعضاء ’مجلس إعمار ذي قار’: 3 أشهر دون مهام أو مقر عمل!

2021/10/08 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم أعضاء "مجلس إعمار ذي قار"، الجمعة، استقالة جماعية من المجلس، فيما أشاروا إلى الأسباب التي دفعتهم لذلك.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، (8 تشرين الأول 2021)، فقد قدم 8 من أعضاء مجلس إعمار ذي قار استقالتهم لأسباب منها التأخر بإصدار المهام وعدم تحديد مقر عمل.

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