2021/10/08 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت مفوضية الانتخابات بشكل أولي نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المبكرة الذي أنطلق صباح اليوم الجمعة.وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريح صحافي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تتوقع نسبة المشاركين بالتصويت الخاص المركز الخبري الوطني.

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