2021/10/08 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JUd-A6bT1s0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل الطالبة زهراء يوجه بتكريم الطلبة المتفوقين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل الطالبة زهراء يوجه بتكريم الطلبة المتفوقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).