2021/10/08 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة الفاحصة لعملية التدقيق قبل الانتخابات تنشر تقريرها للمفوضية (وثيقة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركة الفاحصة لعملية التدقيق قبل الانتخابات تنشر تقريرها للمفوضية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركة الفاحصة لعملية التدقيق قبل الانتخابات تنشر تقريرها للمفوضية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).