نتائج أولية.. أربع كتل تتنافس على اصوات الإقتراع الخاص بديالى

2021/10/08 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، تنافس اربع قوى على اصوات الاقتراع الخاص في ديالى .

وقال المصادر، لوكالة (بغداد اليوم)، ان القوى "هي عزم والفتح وتقدم والكتلة الصدرية وربما ستنال من 50-60% من الاصوات حتى الان لكن تتباين ماحصلت بين مركز واخر".

واضاف، ان "مراكز قضاء خانقين المركز الحضور الاقوى للاصوات لمرشحي الكتل والاحزاب الكردستانية ابرزها الاتحاد الوطني".

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