مفوضيـة الانتخابات لـ/ نينا / : انتخابات التصويت الخاص تجري بسلاسة دون اي مشاكل لوجستية

2021/10/08 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات ان انتخابات التصويت الخاص تجري بسلاسة دون اي مشاكل لوجستية ، مشيرة الى ان ١٢ فريقا من المراقبين الدوليين انطلقوا صباحا لمراقبتها.وقالت المتحدث الرسمي بأسم المفوضية جمانة الغلاي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان المركز الوطني لم يسجل اي خرق او مشكلة تتعلق بانتخبات التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون ، حيث تجري عملية الاقتراع بسلاسة وكثافة عالية منذ اانطلاقها في السابعة صباحا .واوضحت الغلاي ان ١٠٠ موظف فني مختص يتواصلون مع جميع مراكز الاقتراع في جميع المحافظات في حال حدوث اي مشكلة فنية باجهزة التصويت .ولفتت الغلاي الى ان التصويت الخاص سينتهي الساعة السادسة مساء دون اي تمديد وستغلق الاجهزة بهذا التوقيت الكترونيا./انتهى9

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