الهند تفتح ذراعيها مجدّدًا لاستقبال السيّاح بعد 18 شهرًا من الإقفال

2021/10/08 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الهندية، الخميس، عن استئنافها منح تأشيرات الدخول للزائرين الأجانب، بعد انقطاع دام 18 شهرًا، بسبب جائحة "كوفيد-19".

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