النبأ توضح الموقف الانتخابي بقضاء الحسينية في كربلاء

2021/10/08 | 13:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأجهزة الخاصة بالاقتراع لم تشهد اي خلل فني.

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