العراق :التحقيق مع ضباط بسبب

2021/10/08 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن

الانتخابي، مهند نعيم، لقناة الحرة،

الجمعة، إحالة أكثر من عشرة ضباط إلى

التحقيق لتورطهم بالدعاية في وحداتهم

لانتخاب جهات سياسية معينة.

وكانت مراكز الاقتراع في الع

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