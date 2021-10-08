وزير الدفاع للمقاتلين: صوتوا بحرية

2021/10/08 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدعا وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الجمعة، المنتسبين الى التصويت بحرية.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عناد أجرى جولة تفقدية على المراكز الانتخابية واطلع على سير عملية الاقتراع الخاص".وخاطب عناد المقاتلين بالقول "صوتوا بحرية".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين ،فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

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