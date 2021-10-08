2021/10/08 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: حضور كبير لمنتسبي القوات الأمنية في مراكز الاقتراع الخاص) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: حضور كبير لمنتسبي القوات الأمنية في مراكز الاقتراع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).