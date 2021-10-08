2021/10/08 | 14:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _95x1d1ZiiY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قوات الأمن العراقية في البصرة تصوت قبيل الانتخابات العامه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قوات الأمن العراقية في البصرة تصوت قبيل الانتخابات العامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).