بغداد اليوم تعرض النتائج الأولية للإقتراع الخاص بأربيل

2021/10/08 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

تعرض بغداد اليوم، الجمعة، النتائج الأولية للإقتراع الخاص في محافظة اربيل .

وبحسب استبيان اجراه مراسل (بغداد اليوم)، في اربيل ، فقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

الحزب الديمقراطي الكردستاني أولاً.

تحالف كردستان ثانياً.

الجيل الجديد ثالثاً.

الجماعة الإسلامية رابعاً.

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