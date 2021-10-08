/ 4 / قوى سياسية تتنافس في / 12 / مركزا انتخابيا في ديالى

2021/10/08 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قالت مصادر مطلعة في محافظة ديالى بأن / 4 / قوى سياسية تتقدم في / 12 / مراكز انتخابيا داخل المحافظة.واوضحت المصادر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان استطلاعات الناخبين المشاركين في الاقتراع الخاص تشير الى تقدم تحالف الفتح في / 10 مراكز انتخابية / وكتلة حقوق في مركزين انتخابيين .اضافة الى الكتلة الصدرية التي حصلت على اصوات جيدة خاصة في مراكز جنوب غرب بعقوبةواضافت ان الحضور الاقوى لمرشحي الكتل والاحزاب الكردستانية كان مراكز الانتخابية في خانقين .ويتنافس 165 مرشحا على / 14 / مقعدا نيابيا بينها 4 مقاعد للنساء خصصت الى محافظة ديالى ./انتهى

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