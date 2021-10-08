مفوضية الانتخابات تتحدث عن محطات الاقتراع الـ vip

2021/10/08 | 14:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، عدم فتح محطات vip خلال التصويت العام الذي سيجرى يوم الأحد المقبل.

وقال مدير إعلام المفوضية عماد جميل للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (8 تشرين الاول 2021)، إن "الصحفيين موزعون على مراكز الاقتراع، كلا حسب محافظته، وتصويتهم سيكون في مركز الاقتراع الخاص بهم".

وأكد جميل "عدم وجود مراكز اقتراع خاصة للصحفيين، حيث سيصوت الصحفيون في مراكز الاقتراع الخاصة بمحافظاتهم"، لافتا الى"عدم فتح محطات vip خلال التصويت العام الذي سيجرى يوم الأحد المقبل".

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