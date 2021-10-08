الكاظمي: هذا ما سينتظرنا بعد غد الأحد

2021/10/08 | 14:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة ويجتمع باللجنة الأمنية العليا للانتخابات

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أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع سيادته على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح اليوم.

وقال سيادته مخاطباً اللجنة: إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات.

وجدّد السيد الكاظمي تأكيداته على أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات، وأوضح أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن، ووجّه سيادته أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم.

وأكد السيد الكاظمي أن بعد غد الأحد، سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير؛ من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة.

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة اتصالاً مشتركاً مع اللجان الفرعية، واستمع إلى تقاريرهم الأمنية، وأصدر سيادته عدداً من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء، وشدّد القائد العام للقوات المسلحة على تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

8 - تشرين الأول - 2021

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