2021/10/08 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، عن محاسبة كل منتسب قام بإدخال هاتفه الى مركز ومحطة الاقتراع وتصوير ورقه اقتراعه.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في حديث صحافي، “ستكون هنالك محاسبة لكل منتسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بتسجيل الخروقات “الانتخابية” ورفعها إلى القضاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتسجيل الخروقات “الانتخابية” ورفعها إلى القضاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتسجيل الخروقات “الانتخابية” ورفعها إلى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).