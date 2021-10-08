تعرف على أعداد المشاركين في التصويت الخاص لغاية منتصف اليوم

2021/10/08 | 15:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعداد المشاركين في التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في بغداد والمحافظات، لغاية منتصف اليوم.

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