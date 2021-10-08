يونامي تعلّق على شكوى أحد الأشخاص بوجود مخالفات انتخابية بالعراق - عاجل

2021/10/08 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلقت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، على شكوى صدرت من احد الاشخاص بشأن وجود مخالفات بالانتخابات العراقية.وقالث البعثة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انها "اطلعت على تقارير إعلامية تقول بأن أحد مراقبي الأمم المتحدة قد اشتكى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن مخالفات انتخابية اليوم".ولفتت الى ان "هذا ادعاء باطل بشكل قاطع.في حال شهد مراقبو الأمم المتحدة أي شيء يثير القلق، فسيبلغون الأمم المتحدة بذلك".

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