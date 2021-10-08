إحصائية بعدد المشمولين بالاقتراع الخاص في النجف

2021/10/08 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الاشرف

اعلن مصدر في مفوضية الانتخابات، عن احصائية بعدد العراقيين المشمولين بالتصويت الخاص، في النجف، وعدد المراكز والمحطات الانتخابية التي توزعوا عليها.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "24376 منتسبا مشمولا بالاقتراع الخاص في النجف توزعوا على 18 مركزا انتخابيا و57 محطة اضافة الى 3 مراكز للنازحين وعدد ناخبيهم نحو 1403 ناخب.

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