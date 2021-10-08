مفوضية أربيل تصدر تقريرها لمنتصف النهار

2021/10/08 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أصدر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اربيل ، اليوم الجمعة، تقرير منتصف اليوم لمراكز التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ في المحافظة.

وأوضح اعلام مكتب انتخابات أربيل في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "نسبة التصويت في محافظة اربيل العسكريين 41 %، فيما كانت نسبة التصويت في محافظة اربيل النازحين 11 %".

وأضاف ان "عدد المصوتين العسكريين + النازحين 39.341 ناخب حتى منتصف النهار".

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