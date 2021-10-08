العتبة الحسينية تعيد بث بيان المرجعية الدينية بالمشاركة في الانتخابات واختيار الصالح النزيـه

2021/10/08 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ️بغداد / نينا / اعادت العتبة الحسينية المقدسة ، اليوم الجمعة ، بث بيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني عبر مكبرات الصوت من داخل الصحن الشريف لمرقد الامام الحسين عليه السلام ، الذي حث فيه على المشاركة الشعبية في الانتخابات واختيار الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وامنه ./انتهى5

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