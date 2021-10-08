اتصالات الرصافة تعيد احد اجهزة العد والفرز الى الخدمة بعد توقفه

2021/10/08 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعاد كوادر مديرية اتصالات الرصافة، الجمعة، احد اجهزة العد والفرز الى الخدمة بعد توقفه.وذكرت المديرية في بيان، ان "فرق كوادر مديرية اتصالات الرصافة في بدالة الوحدة المكلفة بتقديم الدعم ضمن اطار التعاون المشترك بين المديرية ومكتب مفوضية الانتخابات في الرصافة، بصيانة احد اجهزة العد والفرز والذي تعرض للعطل اثناء فترة التصويت الخاص في مركز تسجيل الوحدة في بغداد جانب الرصافة"./انتهى8

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