مفوضية الانتخابات توضح أسباب منع نزلاء سجن الحوت عن التصويت

2021/10/08 | 15:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفصحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن أسباب منع نزلاء سجن الحوت في الناصرية عن التصويت.وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح صحفي، إن “عدم السماح لنزلاء سجن الحوت بالناصرية للتصويت يعود لعدم امتلاكهم المستمسكات الرسمية”.وأوضحت أن “المفوضية عند تحديث سجلات الناخبين، طالبت جميع الجهات المختصة بتوفير المستمسكات الرسمية من اجل اتمام سجل الناخبين واصدار البطاقة البايومترية، فضلا عن مطالبة وزارة العدل بتوفير مستمسكات اصولية للنزلاء المحكومين فترة دون خمس سنوات”.واضافت، ان “اغلب النزلاء ليس لديهم مستمسكات رسمية، لذلك لايمكن اصدار اي بطاقة بايومترية دون وجود مستمسكات”، مشيرة الى ان “الناخبين […]

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