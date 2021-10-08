المفوضية: لهذا السبب منع نزلاء سجن الحوت عن التصويت

2021/10/08 | 15:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفصحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن أسباب منع نزلاء سجن الحوت في الناصرية عن التصويت.وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح صحفي، إن “عدم السماح لنزلاء سجن الحوت بالناصرية للتصويت يعود لعدم امتلاكهم المستمسكات الرسمية”.وأوضحت أن “المفوضية عند تحديث سجلات الناخبين، طالبت جميع الجهات المختصة بتوفير […]

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